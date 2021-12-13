Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ilk kitabı yayımlandı - Son Dakika

Güney Afrika'nın "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın "Bir Başkanın Sözleri: Jacob Zuma Konuşuyor" başlıklı ilk kitabı yayımlandı.

Jacob Zuma Vakfından yapılan açıklamada, Zuma'nın bu otobiyografik eserine yoğun talep nedeniyle ilk günden stokların tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, şimdilik sadece Johannesburg kentinde satılan kitabın yeni baskılarının yakında ülke genelinde satışa çıkarılacağı belirtildi.

Zuma'nın Sözcüsü Mzwanele Manyi, Zuma imzalı kopyaları 63 dolara, imzasız kopyaları ise 19 dolara satılan kitabın satış rekoru kırmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan kitabın imzalı ve imzasız versiyonları arasındaki bu fiyat farkı sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kitabın satışlarından elde edilen gelirin Zuma'nın "yolsuzluk davası" sürecinde mahkeme masraflarının karşılanmasında kullanılması bekleniyor.

Jacob Zuma

Jacob Zuma, 2009'da Cumhurbaşkanlığına seçilerek Güney Afrika'yı 9 yıl yönettikten sonra yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.