Eski Güney Kore Başsavcısı devlet başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Güney Kore'de gelecek yıl düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için yapılan anketlerde adı üst sıralarda yer alan eski Başsavcı Yoon Seok-youl, seçim için adaylık başvurusunu resmen yaptı.

Yoon, başsavcılık görevinden istifa ettiği mart ayından bu yana ilk kez başkent Seul'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin devlet başkanının belirlenmesi için 9 Mart 2022'de yapılacak seçim için resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore'de yapılan anketlerde ülkenin gelecekteki lideri olarak ismi ilk sıralarda çıkan Yoon, seçim vaatlerini sıraladı.

Yoon, özgür demokrasiyi, adaleti ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin gücü özelleştirdiğini kaydeden Yoon, bu yönetimin aynı zamanda halkı soymak için görev sürelerini uzatmaya çalıştığını belirtti.

Yoon, "Daha fazla seyirci kalamayacağım." ifadesini kullandı.

Halkın "yozlaşmış ve liyakatsiz" yönetim gücü dönemine direnmesi gerektiğine dikkati çeken Yoon, halkın ve ülkenin geleceği için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Yoon, devlet başkanlığını kazanmaları için siyasi gruplar ve kişilerin güçlerini birleştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Realmeter"ın 24 Haziran'daki devlet başkanlığı anketine katılanların yüzde 32,3'ü Yoon'a, yüzde 22,8'i ise Gyeonggi eyaleti Valisi Lee Jae-myung'a destek veriyor.

Yoon, görevden uzaklaştırılmıştı

Yoon, Temmuz 2019'da Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından başsavcılık görevine getirilmişti.

Eski Adalet Bakanı Choo Mi-ae'nin talebi doğrultusunda Kasım 2020'de bakanlık bünyesindeki disiplin heyeti, eski Başsavcı Yoon'a soruşturma açmıştı.

Soruşturma sonucunda, disiplin heyeti Yoon'u 6 etik ve siyasi suistimal suçunun 4'ünden suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Başkan Moon'un da talimatıyla görevden uzaklaştırılan eski Başsavcı Yoon, bu kararı Seul İdare Mahkemesine taşımıştı.

Mahkeme kararı doğrultusunda, Yoon, itirazı kabul edilerek görevine dönmüştü.

Moon, Aralık 2020'de disiplin heyetinin Yoon'un iki ay süreyle görevden uzaklaştırılması kararını kabul etmişti.

Yoon, 2 yıllık görev süresinin bitimine 4 ay kala mart ayında istifa etmişti.

Yoon'un adı, eski Bakan Choo ile sorunlar yaşadığı geçen yıl sonundan bu yana yapılan devlet başkanlığı anketlerinin çoğunda favori isim olarak öne çıkıyordu.

Söz konusu dönemde yapılan anketlerde Moon'a ve yönetimine olan halk desteğinin düştüğü görülüyordu.