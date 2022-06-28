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Güney Kore, Suwon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sağlık sorunları sebebiyle 3 aylığına tahliye edildi - Son Dakika

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