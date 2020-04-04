Eski günlerdeki gibi sepet sarkıtılıyor - Son Dakika

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyyar manav geleneği tekrar hayata geçirildi. Kronik rahatsızlığı bulunan ev kadınlarının balkon ve pencerelerinden sepet sarkıtarak, sebze- meyve satın alması ise eski günleri hatırlattı.

Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bu kişilerin pazar alışverişini yapamamaları üzerine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirildi. 21 manav, belirlenen sokaklarda durarak, vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracında meyve ve sebzeler, hijyen kapsamında önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sunuluyor. Seyyar manavlık yapan Şerafettin Karabulut (57), kullandığı aracın camından 'Domates 2 lira', 'Sebzeci geldi, sebzeci geldi', diyerek müşterilere sesleniyor.

Konacık mahallesinde yaşayan ve şeker hastası olduğu için 2 katlı evinden dışarı çıkmayan Güllü Doğan (51), sebze alışverişini balkondan iple sarkıttığı sepetle yaptı. Doğan, "Kronik rahatsızlığım olduğu için aşağı inmiyorum. 15 gündür bir kez bile dışarı çıkmadım. Seyyar manav uygulaması yerinde bir karar. Virüsün bu şekilde daha az yayılacağını düşünüyorum" dedi. Manav Şerafettin Karabulut ise, "Belediye tarafından verilen izin kağıdıyla seyyar satıcılık yapıyorum. Müşteriler genellikle yakın temastan uzak durmak için balkondan ya da pencereden sepet uzatıyorlar. Ürün satışı ve para alışverişi sepetle gerçekleşiyor" diye konuştu.

Başkan Aras, pazar yerlerindeki yığılmayı önlemek için seyyar manav uygulamasını hayata geçirdiklerini, 21 aracın ilçedeki her mahalleyi dolaşarak, satış yaptığını söyledi.