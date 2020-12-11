Eski günleri özledik, kısıtlamalara hak verdik - Son Dakika

Eski günleri özledik, kısıtlamalara hak verdik

11.12.2020 12:35
Eski günleri özledik, kısıtlamalara hak verdik, System.String[]

Mobil sadakat uygulaması Hopi, kullanıcılarına yeni kısıtlamalarla ilgili görüşlerini sordu.

Mobil sadakat uygulaması Hopi, kullanıcılarına yeni kısıtlamalarla ilgili görüşlerini sordu. Uygulama üzerinden yapılan ve 5 bin 500'den fazla kişinin katıldığı anket, COVID-19 aşısına yaklaşım, eski günlere özlem, aile büyüklerini ziyaret, kuaför ve uyku alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı veriler sundu.

Türkiye genelinde 9,5 milyonu aşkın üyesi olan Hopi, yeni kısıtlamalarla ilgili görüşlerin sorulduğu anketin sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin farklı illerinden 5 bin 500'den fazla Hopi kullanıcısının katıldığı anketin sonuçlarına göre; 10 kişiden 6'sı riskli bulduğu için aile büyüklerini ziyaret etmeyi bıraktı. Her 2 kişiden biri en çok seyahat etmeyi özledi. Kısıtlama günlerinin en motive eden aktivitesi online alışveriş olurken son dönemin yükselen trendi kahve tüketiminin evde de devam ettiği görüldü. Ankete katılan her 2 kişiden biri kahvecilere gidemiyor olsa da evde düzenli olarak kahve tükettiğini söyledi.

Kısıtlamalara hak verdik

Yeni sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili görüşlerin de irdelendiği ankete göre 4 katılımcıdan biri zaten hep evde olduğunu ve kendisi için değişen bir durum olmadığını dile getirdi aynı oranda katılımcı ise sadece işe gitmek için evden çıktığını hafta sonları dinlendiklerini belirtti. Öte yandan katılımcıların 3 kişiden biri çok bunalsa da sağlık için kısıtlamaların gerektiğini söyledi.

Katılımcıların yarısı aşı konusunda kararsız

Ankete katılan kullanıcılara "Aşı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu da yöneltildi. Ankete göre her 10 kullanıcıdan 5'i aşı olmak konusunda çekinceleri olduğunu belirtirken, her 10 kişiden 3'ü kesinlikle aşı olmak istemediğini, 10 kişiden 2'si ise sıra kendisine gelir gelmez aşı yaptıracağını vurguladı.

Evde de sosyal mesafeyi koruduk

Ankete katılanların yarısından fazlasının aile büyüklerinin sağlığını riske atmamak için ziyaretlere ara verdiğini söylerken, 10 kişiden 3'ü evde mesafeli oturduklarını, 10 kişiden 1'i ise alışverişlerini yapıp kapıdan görüştüğünü belirtti.

Kısıtlamalarda motivasyon "online alışveriş" oldu

Yeni kısıtlamalarla evde geçirilen sürenin arttığı bu günlerde kullanıcılara evde en çok ne yaptıklarının da sorulduğu ankete göre; 10 kişiden 3'ünün favori etkinliği dizi ya da film izlemek oldu. Ortalama 3 kişiden biri ev işlerinin hiç bitmediğini, kendini ev işlerine verdiklerini belirtirken 10 kişiden biri sadece yemek yaptığını söyledi. Her 2 kişiden biri ise kendilerini en mutlu eden aktivitenin online alışveriş olduğunu belirtti. 10 kişiden biri oyun oynamanın, görüntülü konuşmalar yapmanın ve evde güzellik rutinlerini yerine getirmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Seyahat etmeyi ve kalabalık masaları özledik

Kullanıcıların eski günlere döndüğümüzde ne yapmak istediğinin de irdelendiği ankete göre her 2 kişiden birinin en çok özlem duyduğu şey seyahat etmek oldu. Seyahat özlemini aile ziyaretleri takip etti. Ankete göre her 10 kişiden 3'ü en çok "kalabalık masalarda buluşmaları özledim" dedi.

Kendimizin kuaförü olduk

Katılımcıların yarısının mecbur kalmadıkça kuaföre gitmediğini belirttiği ankete göre; 10 kişiden 4'ü kendi kendinin kuaförü olduğunu ve saç bakımını evde kendi yaptığını belirtirken katılımcıların 5'te biri kuaför rutininden vaz geçmediğini söyledi.

Restoranların kapanması doğru bulundu

"Restoranların kapanmasına ne diyorsun?" sorusuna ise ankete katılan her 5 kişiden birinin yanıtı "bir restoran keyfimiz vardı" olurken, büyük çoğunluk (yüzde 40) restoranların kapatılmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. 10 kişiden 4'ü ise restoranların kapanmasının kendisini etkilemediğini, paket servis kullandığını söyledi.

Paket servisin yıldızları, dürüm, hamburger ve pizza

Paket servis kullanınca en çok ne söylüyorsunuz sorusuna ankete katılan her 10 kişiden 6'sı "O an canım ne isterse" yanıtını verirken, 10 kişiden 2'si dürüm, 10 kişiden 1'i hamburger ve 10 kişiden 1'i de pizza yanıtını verdi.

Kahve tüketimi hız kesmedi

Son yılların yükselen trendi kahve tüketimi ve sosyalleşmenin merkezi haline gelen kahvecilerle ilgili de katılımcıların görüşlerinin sorulduğu ankete göre, her 10 kişiden 5'i kahveciler kapalı olsa da alışkanlığından vazgeçmeyerek evde düzenli olarak kahve tükettiğini söyledi. 10 kişiden 2'si ise dışarı çıktığında mutlaka kahve aldığını belirtti.

Salgın uykumuzu kaçırdı

Salgın ile uyku düzenlerinde bir değişiklik olup olmadığının da incelendiği ankete göre; 10 kişiden 4'ü uyku düzenlerinin tamamen değiştiğini belirtti. Her 10 kişiden 3'ü sabahları çok erken kalktığını, 10 kişiden 3'ü de artık bir gece kuşu olduğunu söyledi.

Her 3 kişiden biri gündemi takip etmeyi bıraktı

"Sağlıklı önerileri ve gündemi nereden takip ediyorsun?" sorusuna yanıt veren her 3 kişiden biri gündemi takip etmeyi bıraktığını bunun da endişelerini azalttığını söyledi. 10 kişiden 3'ü TV'deki sabah programlarından, 10 kişiden biri anlık mesajlaşma gruplarından ve 10 kişiden 2'si de video paylaşım platformlarından takip ettiğini paylaştı. - İSTANBUL

Eski günleri özledik, kısıtlamalara hak verdik

Türkiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski günleri özledik, kısıtlamalara hak verdik - Son Dakika


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