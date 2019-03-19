Son Dakika Haberleri: Eski Günleri Yad Ettiler

Eski Günleri Yad Ettiler

1 saat önce

Çankırı Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı ile evde temizlik hizmeti verdiği 65 yaş üstü yaşlıları kahvaltı programında bir araya getirdi.

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Çankırı Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı ile evde temizlik hizmeti verdiği 65 yaş üstü yaşlıları kahvaltı programında bir araya getirdi. Yaşlı Hizmetleri Birimi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bir araya gelen büyükler, Çankırı'nın tarihi, kültürel ve turistik alanlarını da gezdi.

Belediye Yaşlı Hizmetleri Birimi, Yaşlılar Haftası münasebeti ile bir dizi etkinlik düzenledi. Gemi Kütüphane ve Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen kahvaltı programına evde temizlik hizmeti alan vatandaşlar eşlik etti. Sohbet eşliğinde gerçekleşen programa katılan dünün gençleri, Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve gölet alanı ile Gemi Kütüphane ve Millet Kıraathanesi'ni de görme fırsatı buldu. Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'a da teşekkür ederek belediyenin kendileri için düzenli olarak verdikleri hizmetlerden mutluluk duyduklarını belirtti. Grup, daha sonra Çankırı Müzesi ile Kaleyi gezdi. Müzede sergilenen birçok eşyayı gördüklerinde eski günlere giden dedeler ve nineler, çocukluklarında yaptıkları işleri ve kullandıkları eşyaları hatırlayarak geçmiş günleri yad etti. Şehir turu, Çankırı Kalesi Karatekin Türbesi'nde yapılan dua ile sona erdi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:48 Kaynak: İHA

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