Eski Gürcistan Başbakanı Merabişvili hapisten çıktı - Son Dakika
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Eski Gürcistan Başbakanı Merabişvili hapisten çıktı

6 saat önce

Gürcistan'ın Tiflis kentindeki Matrosov hapishanesinden bu sabah çıkan ve yakınları ile destekçileri tarafından karşılanan eski Gürcistan Başbakanı Vano Merabişvili, "Bu hükümetin 1 yıl içinde sona erdirileceğini garanti ediyorum" dedi.

Eski Gürcistan Başbakanı Merabişvili hapisten çıktı, System.String[]

Gürcistan'ın Tiflis kentindeki Matrosov hapishanesinden bu sabah çıkan ve yakınları ile destekçileri tarafından karşılanan eski Gürcistan Başbakanı Vano Merabişvili, "Bu hükümetin 1 yıl içinde sona erdirileceğini garanti ediyorum" dedi.


Mayıs 2013'te yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma dahil olmak üzere bir dizi suçtan 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan eski Gürcistan Başbakanı Vano Merabişvili, sabah saatlerinde Tiflis kentindeki Matrosov hapishanesinden çıktı. Gürcistan'da Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüten Merabişvili, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümete eleştirilerde bulundu.


"Bu hükümet 1 yıl içinde sona erecek"


"Bana gösterilen desteğin sayesinde, bu yıl bu rejimin devrilmesi için mücadele edecek güç, enerji, umut ve güvenim var" diyen Merabişvili, "Size garanti veriyorum bu hükümet 1 yıl içinde sona erecek" dedi. Merabişvili, "Size garanti veriyorum, hükümetin devrilmesinden sonra yıl başında bu hapishanenin kapıları geniş bir şekilde açılacak. 6 yıl 9 aydır hapishanede yalnızdım. Tüm muhalefetin birleşmesinden memnunum. Ne yazık ki yakın arkadaşlarım farklı siyasi partilerde ve ben onların her biriyle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.


Merabişvili, 2004-2012 yılları arasında İçişleri Bakanı, Temmuz 2012'den Ekim 2012'ye kadar ise Başbakan olarak görev yapmıştı. - TİFLİS

Gürcistan, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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