Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirildi - Son Dakika

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, Ukrayna'da reformlarla ilgili komitenin başına getirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'yi Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'yi Ukrayna Reformları İcra Komitesi Başkanı olarak atadı. Devlet Başkanlığı basın servisinden Saakaşvili'nin atanma kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Zelesnkiy'nin Saakşvili'yi atanması nedeniyle tebrik ettiği belirtilen açıklamada, "Saakaşvili'nin, ülke hayatında önemli değişikliklerin hayata geçirilmesine yardımcı olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verildi. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti. Mihail Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. ABD'de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa'ya gelmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarlarıyla Ukrayna'ya giriş yapmıştı. Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyonla Kiev'de bulunduğu restorandan alınan Saakaşvili, Polonya'ya sınır dışı edilmişti. Zelenskiy, 2019'da başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra Saakaşvili'nin Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti. Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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