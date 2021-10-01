Üye Girişi
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndüğünü açıkladı - Son Dakika

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndüğünü açıkladı

01.10.2021 10:22
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndüğünü açıkladı, System.String[]

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü duyurdu.

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü duyurdu.

Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiğini belirtti.

Batum'da olduğunu ve artık ülkesine dönme hayalinin gerçekleştiğini aktaran Saakaşvili, "Burayı çok özlüyordum." ifadelerini kullandı.

Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etti.

Adına gıyabı tutuklama kararı bulunduğu için ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili, "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek." diye konuştu.

Bu arada Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi.

Saakaşvili planlarını değiştirdi

Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." demişti.

Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndüğünü açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi 10:22 Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı 10:19 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim 10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu 09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları

Son Dakika Haberleri
10:21 Muslera, spikerin gafını sosyal medyada paylaşarak durumla eğlendi
10:18 Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı
10:14 İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak
10:10 2 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu kurşuna dizen kadının savunması: Onları cennete göndermek istedim
10:05 Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir? 86 yaşında yaşamını yitiren Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?         
10:26
5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi         
10:20
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak         
10:14
Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe tribünlerini bu kare özetledi! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyada gündem oldu         
10:06
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:30:13. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ülkesine döndüğünü açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement