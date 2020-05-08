Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Ukrayna'da kilit görev - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Ukrayna'da kilit görev - Son Dakika Dünya

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Ukrayna'da kilit görev

6 saat önce

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'da devletin en önemli önceliklerinden biri olan reform süreciyle ilgili kilit bir göreve getirildi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Ukrayna'da kilit görev, System.String[]

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Ukrayna'da devletin en önemli önceliklerinden biri olan reform süreciyle ilgili kilit bir göreve getirildi. Daha önce ismi başbakan yardımcılığı için geçen Saakaşvili, Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesi'nin başına atandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesi'nin başına atayan kararnameyi imzaladı. Zelenski yaptığı açıklamada, "Kendisinin (Saakaşvili'nin) Ulusal Reform Konseyi'ne ivme kazandıracağına ve ülkede önemli değişikliklerin hayata geçirilmesine yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerinde bulundu. Gürcistan Başbakanı Georgiy Pahariya, Saakaşvili'nin Ukrayna'da başbakan yardımcılığına atanması halinde Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi'ni geri çekeceğini açıklamıştı. Ukrayna'da 2014 yılında Devlet Başkanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Reform Konseyi, devletin reformlara ilişkin stratejilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde önemli role sahip. Konseyin başkanlığını Devlet Başkanı Zelenski yürütüyor.

POROŞENKO DÖNEMİNDE SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Gürcistan'da 2003 yılında Batı yanlısı 'Gül Devrimi'nin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan, 2008 yılında Moskova ile Tiflis arasındaki savaşta Gürcistan'ın başında olan Saakaşvili, 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçmiş ve Odesa Valiliği'ne getirilmişti. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile ters düşmesinin ardından valilik görevinden istifa ederek muhalif Yeni Güçler hareketini kuran eski Gürcü lider, 12 Aralık 2017'de Kiev'deki bir restoranda gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderilmişti. Ülkesinde hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili daha sonra Hollanda'ya yerleşmişti. Poroşenko zamanında Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Zelenski'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yeniden ülke vatandaşlığına alınmış ve Ukrayna'ya geri dönmüştü.


Mihail Saakaşvili, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:17 Kaynak: DHA


Son Dakika

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