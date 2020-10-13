Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı - Son Dakika

Kimliği belirsiz kişiler dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili'ye yumrukla saldırdı. Görgü tanıkları bir kişinin siyasetçiye arkadan yaklaştığını ve birkaç kez kafasına yumruğuyla vurduğunu söyledi.

Saldırı, toplantıdan önce bir binanın önünde gerçekleşti. Saakaşvili, destekçileriyle birlikte salona girmek üzereyken, kimliği belirsiz bir adam siyasetçiye arkadan yaklaştı ve birkaç kez kafasına vurdu. Saakaşvili, olayın provokasyon olduğu açıklamasını yaptı.