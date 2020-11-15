Eski güreş antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavisi sürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan güreş milli takımı eski antrenörlerinden Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın tedavisi için devletin tüm imkanlarıyla devreye girdiğini belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden Nihat Kabanlı ve Reşit Karabacak'ın sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Açıklamada konuyla ilgili Başkan Musa Aydın, "Kovid-19 dışında Nihat Kabanlı hocamızda kanser hastalığı var, Reşit Karabacak hocamızda şeker hastalığı var; ayrıca böbreklerinde de problem olduğu için diyalize giriyor. Gerekli olan plazma kan dün akşam yoğun gayretlerimizle çok şükür bulundu. Şampiyonlarımızın durumunu federasyon olarak an ve an takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Şehir hastanesi Bursa'mızın en yeni ve modern hastanesidir. Bu hastanede doktorlarımız tıbben yapılması gereken her şeyi yapıyorlar bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Elbette tüm güreş ailesi bu konuda çok hassas. Bu anlamda rahat olmanızı istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir ve Bursa Valimiz Yakup Canbolat şampiyonlarımızın durumlarını yakinen takip ediyorlar. Yani şampiyonlarımız emin ellerde. Tıbben yapılabilecek her şey yapılıyor. Bu iki şampiyonumuzun sağlıklarına kavuşması için hepinizden dua bekliyoruz. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin." değerlendirmesinde bulundu.