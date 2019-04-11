Eski Güvenlik Görevlisi, Otel Odasında Ölü Bulundu

KIRIKKALE'de, eski özel güvenlik görevlisi Şaban Ö.'nün (45), konakladığı otelin odasında cansız bedeni bulundu.
Eşinden ayrı yaşadığı öne sürülen, 2 çocuk babası Şaban Ö., bir süre önce, Bankalar Caddesi'ndeki otele yerleşti. Şaban Ö.'den haber alamayan otel çalışanları, yedek anahtarla odanın kapısını açtı. İçeri giren çalışanlar, Şaban Ö.'nün yatakta hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Odaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şaban Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir banka şubesinde daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Şaban Ö.'nün cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Şaban Ö.'nün ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
- Kırıkkale