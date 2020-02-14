Eski güvenlik korucusunu öldüren damada müebbet hapis - Son Dakika
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Eski güvenlik korucusunu öldüren damada müebbet hapis

6 saat önce

Adana'da eski güvenlik korucusu olan kayınpederini öldüren damada müebbet hapis, ona yardımcı olduğu iddia edilen kuzenine ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Eski güvenlik korucusunu öldüren damada müebbet hapis, System.String[]

Adana'da eski güvenlik korucusu olan kayınpederini öldüren damada müebbet hapis, ona yardımcı olduğu iddia edilen kuzenine ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Mehmet Şerif Kaya'nın (57) evinde öldürülmesiyle ilgili tutuklu damadı Galip Akıncı ve sanığın kuzeni Murat Akıncı ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, sanıklardan Galip Akıncı'nın "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi, diğer sanığa da "kasten öldürmeye yardım" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Galip Akıncı savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek "Benim bu olayı işlemem için nedenim yoktur. Suçsuzum. Niye bu olaya bulaştırıldım bilmiyorum." dedi. Sanık Murat Akıncı da beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Galip Akıncı'ya "tasarlayarak öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle müebbet hapse çevirdi. Sanığa "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve 740 lira adli para cezası verildi. Diğer sanık Murat Akıncı ise "tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmekten" 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Onur Mahallesi 45066 Sokak'ta 5 Kasım 2017'de çok sayıda silah sesi duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, bir binanın zemin katında oturan eski güvenlik korucusu Mehmet Şerif Kaya'nın sokaktan eve doğru açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında Kaya'nın damadı ve kuzeni tutuklanmış, kayınpeder ve damat arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık olduğu iddia edilmişti.

Mehmet Şerif, Murat Akıncı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:07 Kaynak: AA
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