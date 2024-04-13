12 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Sonrası İlk Mahkumiyet - Son Dakika
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12 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Sonrası İlk Mahkumiyet

12 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Sonrası İlk Mahkumiyet

Eski güvenlik mühendisi Shakeeb Ahmed, iki merkezi olmayan kripto borsasını (DEX) hackleyerek 12 milyon dolarlık kripto para çaldığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, akıllı sözleşme hacklemekten kaynaklanan ilk mahkûmiyet olma özelliğini taşıyor. Ahmed'in çaldığı milyonlarca doları, kripto karıştırıcılar kullanılarak akladığı ortaya çıktı.

13.04.2024 09:48  Güncelleme: 09:53
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New York Güney Bölgesi'nde yaşanan tarihi bir yargı sürecinde, eski güvenlik mühendisi Shakeeb Ahmed, iki farklı kripto borsasını hackleyip 12 milyon dolar çaldığı için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Sonrası İlk Mahkumiyet

Eski güvenlik mühendisi Shakeeb Ahmed, iki merkezi olmayan kripto borsasını (DEX) hackleyerek 12 milyon dolarlık kripto para çaldığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, akıllı sözleşme hacklemekten kaynaklanan ilk mahkûmiyet olma özelliğini taşıyor. New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Damian Williams, bu tür suçların kaçınılmaz sonucunun hapis ve çalınan varlıklara el koymak olduğunu vurguladı.

34 yaşındaki Ahmed, 2023 yılının Temmuz ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla itham edildi. İddialara göre Ahmed ilk saldırısında bir kripto borsasında sahte fiyat verileri kullanarak 9 milyon dolarlık ücret yarattı ve bu ücretleri kripto olarak çekti. Birkaç hafta sonra, Nirvana Finance isimli başka bir kripto borsasına saldırdı. Ahmed'in çaldığı milyonlarca doları, kripto karıştırıcılar kullanılarak akladığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Ahmed'in yaklaşık 12,3 milyon dolar kaybına ve Nirvana ile adı açıklanmayan diğer borsaya 5 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme belgelerine göre savcılar dört yıl hapis cezası talep etmişti. Ahmed ise mahkemede yaptığı savunmada, "Yolumu kaybettim." diyerek özür diledi ve zor bir çocukluk geçirdiğini, pandemi sırasında kripto para dünyasına yönelişini anlattı.

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SON DAKİKA: 12 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu Sonrası İlk Mahkumiyet - Son Dakika
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