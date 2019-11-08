Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Bozer'in cenazesi, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ve Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı olan, Ankara Tabip Odası ile Türk Kızılay Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan, 91 yaşında vefat eden eski rektör Prof. Dr. Yüksel Bozer için üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi Salonu'nda tören düzenlendi. Bozer'in Türk bayrağına sarılı naaşının yanı başında beyaz önlüklerini giyen tıp öğrencileri hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan Bozer'in abisi ve eski Dışişleri Bakanı Ali Özer, kardeşinin mesleki hayatına Hacettepe Üniversitesinde başladığına işaret ederek kardeşinin üniversitede hayata veda etmesinin kendileri için bir teselli olduğunu belirtti.

Merhum Bozer'in oğlu Prof.Dr. Yavuz Bozer ve kızı Prof. Dr. A. Deniz Bozer de hayatını kaybeden babalarına gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek anılarını paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitenin her köşesinde merhum Bozer'in bir hatırası olduğunu ifade ederek Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölümünün kurulmasında ve geliştirilmesinde çok büyük katkıları olduğunu kaydetti.

Törenin ardından Bozer'in naaşı, Kocatepe Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazında çok sayıda öğretim üyesi ve Bozer'in öğrencileri de hazır bulundu.

Prof. Dr. Yüksel Bozer, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.