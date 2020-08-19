Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu - Son Dakika

KAYSERİ'de, kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra 5 yıl muhasebe işiyle uğraşan Hatice Kürkçüo (48), son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışıp, geçimini sağlıyor. Babasının taksisiyle çalışan Kürkçüo, "İlk başta şaşırıyorlar sonra çok güzel yolculuğumuz oluyor. Müşterilerimin büyük kısmı kadın yolculardan oluşuyor" dedi.

Hatice Kürkçüo, 1990 yılında futbol ve hentbol hakemliği sertifikası aldı. Şehrin ilk kadın futbol ve hentbol hakemi olarak kayıtlara geçen Kürkçüo, uzun yıllar faaliyet gösterdiği spor alanından muhasebeciliğe yöneldi. Bir yandan hakemlik yapan Kürkçüo, 5 yıl da muhasebe işiyle uğraştı. Kürkçüo, işten çıkarılmasının ardından yeni iş bulamayınca babası Hasan Kürkçüo'nun mesleği olan taksiciliğe yöneldi. Babasının aracıyla şoförlük yapan Kürkçüo, geçimini sağlamaya çalışıyor.