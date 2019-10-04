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Eski hakem Mutlu Çelik için suç duyurusunda bulunuldu

1 saat önce

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz ve Yönetim Kurulu sosyal medyada kendilerine hakaret eden takımın eski oyuncusu ve eski hakem Mutlu Çelik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eski hakem Mutlu Çelik için suç duyurusunda bulunuldu, System.String[]

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz ve Yönetim Kurulu sosyal medyada kendilerine hakaret eden takımın eski oyuncusu ve eski hakem Mutlu Çelik hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Konuyla ilgili olarak Muğlaspor Kulübü Basın Sözcüsü Avukat Gülen Bütüner yazılı olarak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Kulübümüzde geçmiş yıllarda futbol oynamış, bir süre de hakemlik yapmış olan ve halen kulübümüz üyesi olan sayın mutlu çelik sosyal medyada kulübümüz yönetim kurulu üyelerine hakaret içeren kelimeler kullanmıştır. Kulübümüz başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz bu hakaret içeren açıklama nedeniyle yasal haklarını kullanarak ilgili kişi hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunmuştur. Kulübümüz yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana tüm çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşarak gerçekleştirmiştir. Ligde son haftalarda aldığımız başarılı sonuçlar sonrası yolumuza emin adımlarla devam etmeyi planlıyoruz. Bu tür hakaret dolu yorumlar bizlerin başarılı çalışmalarına engel olamayacaktır. İlgili kişi hakkında bundan sonraki karar yüce yargınındır. Bu önemli gelişmeyi camiamızla paylaşmak için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Tüm yeşil beyaz sevdalılarına sevgi ve selamlarımızı sunarız." - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:29 Kaynak: İHA
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