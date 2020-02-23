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Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti!
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Üsküdar İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şile Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Üsküdar İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şile Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi. Açıklamada, "Merhum Yalçın Darıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:38
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