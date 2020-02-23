Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti! - Son Dakika Spor

Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti!

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Üsküdar İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şile Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Eski hakem Yalçın Darıcı vefat etti!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Yalçın Darıcı'nın cenazesinin bugün öğle vakti Üsküdar İmrahor Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şile Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi. Açıklamada, "Merhum Yalçın Darıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Üsküdar, Şile, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:38 
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