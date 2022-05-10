Eski hakim ve eşine FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

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Eski hakim ve eşine FETÖ'den hapis cezası

10.05.2022 15:39
Eski hakim ve eşine FETÖ'den hapis cezası

ADANA'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları delil yetersizliğinden serbest bırakan eski hakim Cebrail Cem Alıcı, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay, aynı suçtan tutuklu yargılanan eşi Nurdan Alıcı da 6 yıl 3 ay hapis...

ADANA'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları delil yetersizliğinden serbest bırakan eski hakim Cebrail Cem Alıcı, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay, aynı suçtan tutuklu yargılanan eşi Nurdan Alıcı da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Alıcı ve eşi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADIAnkara 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cebrail Cem Alıcı, Nurdan Alıcı ile avukatları katıldı. Savunmasını daha önce yazılı olarak verdiğini belirten Cebrail Cem Alıcı, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Sanık Nurdan Alıcı ise ByLock tespit edilen telefonu kendisinin değil, eşinin kullandığını savundu. Bu nedenle eşiyle tartıştığını ifade eden Nurdan Alıcı, suçsuz olduğunu söyleyerek, beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını veren mahkeme, 'terör örgütü üyeliği' suçundan sanık Cebrail Cem Alıcı'ya 7 yıl 6 ay, eşi Nurdan Alıcı'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Cebrail, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski hakim ve eşine FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika


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