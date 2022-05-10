Eski hakim ve eşine FETÖ'den hapis cezası - Son Dakika

ADANA'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları delil yetersizliğinden serbest bırakan eski hakim Cebrail Cem Alıcı, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay, aynı suçtan tutuklu yargılanan eşi Nurdan Alıcı da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gözaltına alınan sanıkları delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakan ve örgütün yargı ayağında etkin rol oynadığı öne sürülen eski hakim Cebrail Cem Alıcı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. Alıcı ve eşi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.