Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası" kapsamında yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
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Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası" kapsamında yargılanmalarına devam edildi

06.10.2022 11:28
Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası" kapsamında yargılanmalarına devam edildi

Malatya'da, 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının, olayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda Ergenekon ile ilişkili göstermeye çalıştıkları iddiasıyla...

Malatya'da, 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının, olayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda Ergenekon ile ilişkili göstermeye çalıştıkları iddiasıyla yargılandıkları davada, eski hakim Birol Bilen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesince görülen davanın duruşmasında, müştekiler ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulurken, sanıklardan gelen olmadı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından Daire Başkanı Ali İhsan Öztekin, sanıklardan Cihan Kansız, Hadi Çağdır, Mehmet Karababa ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilemediğini bildirdi.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, adresinde bulunamayan sanık Birol Bilen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve eksik hususların ikmalinin beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan Daire Başkanı Öztekin, sanıklar Kansız, Çağdır, Karababa ve Öz hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, Bilen hakkında da ifade almaya yönelik yakalama çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ayrıca, müşteki Ruhi Abat'ın, davaya katılan sıfatıyla katılmasına ve gelecek celse tanık olarak dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, davayı 26 Ocak 2023'e bıraktı.

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Kaynak: AA

Zirve Yayınevi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski hakim ve savcıların 'Zirve Yayınevi davası' kapsamında yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski hakim ve savcıların "Zirve Yayınevi davası" kapsamında yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
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