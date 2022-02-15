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Eski hakim ve savcının oğlu Göçmen'in AVM'de yaralama davasında karar açıklandı - Son Dakika

Eski hakim ve savcının oğlu Göçmen'in AVM'de yaralama davasında karar açıklandı

15.02.2022 15:39
Eski hakim ve savcının oğlu Göçmen'in AVM'de yaralama davasında karar açıklandı

Bakırköy'de aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve tutuksuz yargılanırken 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen, annesi eski hakim ve babası eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in alışveriş merkezinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla açılan davasında...

Bakırköy'de aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve tutuksuz yargılanırken 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen, annesi eski hakim ve babası eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in alışveriş merkezinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla açılan davasında karar açıklandı. Mahkeme Göçmen'in 5 ay hapis ile 6 bin 580 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Bakırköy'de aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve tutuksuz yargılanırken 9 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedilen, annesi eski hakim ve babası eski cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'in alışveriş merkezinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla açılan davasında karar açıklandı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada oğlunun avukatlığını üstlenen eski hakim Aynur Göçmen hazır bulundu. Duruşmaya başka katılan olmadı. Duruşmada hakim araştırılacak başka bir husus olmadığından davaya ilişkin kararını açıkladı. Hakim Görkem Sertaç Göçmen'in 2 kişiye yönelik 'yaralama', 1 kişiye yönelik 'yaralamaya teşebbüs' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 6 bin 580 TL ile 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Verilen tüm cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olayın geçmişi

Görkem Sertaç Göçmen, 10 Şubat 2017'de bir alışveriş merkezi mağazasında kıyafet denemek için kabine girmek isterken, Oğuzhan Beyler'in bulunduğu kabinin perdesini aralamıştı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Göçmen, Oğuzhan Beyler'e küfür edip, Beyler'in arkadaşı Atakan Honça'ya sustalı bıçak ile saldırmıştı. Göçmen'in olayda bıçak ile kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi Muhammed Kızılkaya'yı yaraladığı öne sürülmüştü. Görkem Sertaç Göçmen'in 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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Görkem Sertaç Göçmen, Cumhuriyet, alışveriş, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski hakim ve savcının oğlu Göçmen'in AVM'de yaralama davasında karar açıklandı - Son Dakika


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