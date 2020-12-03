Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı - Son Dakika

Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı

03.12.2020 09:33
Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı, System.String[]

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobil süren Görkem Sertaç Göçmen ile ilgiyi ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobil süren Görkem Sertaç Göçmen ile ilgiyi ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Göçmen'in savcı olan babasının da oğlu hakkında 2 kez şikayette bulunduğu belirlendi. Baba Göçmen'in şikayetlerinde oğlunun kuru sıkı tabanca ile eve geldiğini söylediği, ardından şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen, yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç kaydı bir hayli kabarık olan Göçmen ile ilgili ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı. Göçmen'in Uşak Cumhuriyet Savcısı olan babası Alpay Göçmen'in oğlu hakkında geçmiş dönemde 2 kez şikayetçi olduğu ve sonrasında şikayetinden vazgeçtiği belirlendi.

"POLİSLER BENİM BU EVDEN CESEDİMİ ÇIKARIR"

Uşak Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen, oğlu Görkem Sertaç Göçmen hakkında 9 Nisan 2015'te bulunduğu şikayette "Arkadaşlarıyla eve geldi. Benden araba istedi ben ehliyetini almadan kendisine araba veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine evde bulunan esime ve küçük oğluma hakaret etti. Biz de evden ayrılmasını istedik çünkü sürekli sorun çıkarıyordu. Valizlerini hazırladık ve almasını istedik. Sonra tekrar arabayı istedi arkadaşını evine bırakacağını söyledi. Ben arabayı ehliyeti olmadan vermeyeceğimi yineledim. Bunun üzerine dolabı yumrukladı, ilaç şişelerini ve kapıyı kırdı. Ben, esim ve küçük oğlum dışarı çıkmak istedik Kapıyı kilitleyerek çıkmamıza müsaade etmedi. Polis çağıracağımızı söyleyince bizden önce 155'i aradı. Bize de 'çağırın gelsin polisler, benim bu evden cesedimi çıkarır' dedi. Eline makas ve bıçak alarak kendisine zarar vereceğini söyledi" seklinde ifade verdi.

"OĞLUM GÖÇMEN'DEN DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM EVDEN UZAKLAŞTIRIN"

Esi ve diğer oğluyla birlikte evden çıkıp polis çağırdığını ve kendi isteğiyle evin anahtarını verdiğini söyleyen Alpay Göçmen, "Polisler geldiğinde öz oğlum Görkem'in evden ayrılmış olduğunu söyledi. Şikayetçi olmak için polis merkezine geldim. Kendisine zarar verme, eşyalarını kırıp dökme eylemleri yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. Eve kuru sıkı tabanca ile geldiği de oluyor. Oğlum Görkem Sertaç Göçmen'den davacı ve şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Kendisinin evden uzaklaştırılmasını istiyorum" dedi.

Babanın şikayeti üzerine 10 Nisan 2015'te ifade veren Görkem Sertaç Göçmen bir anlık sinirle hareket ettiğini, suç isleme kastı olmadığını söyledi. Göçmen pişman olduğunu ve ailesinden özür dilediğini de ifadesine ekledi.

BABA GÖÇMEN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Baba Alpay Göçmen ise 1 gün sonra oğlunun kendisinden özür dilediğini belirterek dava ve şikayetinden vazgeçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçların Soruşturma Bürosu olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

SAVCI BABA OĞLUNU 2. KEZ ŞİKAYET ETTİ.

Savcı Alpay Göçmen 5 Mayıs 2016'da yaptığı bir başka şikayetinde ise oğlu Görkem'in kardeşi ile aralarında başlayan bir sorunu bahane ederek kavga ortamı oluşturmaya çalıştığını anlatarak, "Eşyalara vurarak kendisine ve eşyalara zarar verdi. Bana sinkaflı küfürler kullanarak hakaret etti. Çevresinde uyuşturucu kullanan arkadaşları bulunduğundan bu hareketleri uyuşturucu etkisinde ya da yoksunluğundan dolayı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Uyuşturucu testini yaptırabilmek için kendisinden örnek alınmasını istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

"BU OLAYLA İLGİLİ SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Görkem Sertaç Göçmen ise ifadesinde "Bu olayla ilgili susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sorulan sorulara cevap vermeyeceğim. Uyuşturucuya dair için örnek alınmasına rızam vardır" seklinde ifade verdi.

UYUŞTURUCUYA DAİR ETKİN MADDEYE RASTLANMADI

Adli Tip Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan kan ve idrar incelemesinde ise uyuşturucu ve uyarıcı etkin maddelere rastlanmadığı raporlandı.

2. KEZ KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLDİ

Savcı Alpay Göçmen ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu'na 1 ay sonra gönderdiği yazıda, oğlu Görkem Sertaç Göçmen hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Göçmen'e isnat edilen 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarının şikayete bağlı suç olması ve müşteki babanın şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

SAVCI BABA HAKKINDA DA HSK İNCELEMESİ YAPILMIŞ

Savcı baba hakkında da oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç sürdüğü dosyada mağdur A.A., müştekiler ve görgü tanıklarını etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı ancak soruşturmanın işlemden kaldırıldığı ortaya çıktı. Emniyette tutulan tutanakta savcı babanın polis merkezine geldiği ve burada olayda müşteki olan A.A.'yı etkilemeye çalıştığı belirtildi. Savcı babanın usulünce dışarı davet edildiğinin de belirtildiği tutanakta "Tahkikatı senden mi öğreneceğim, çıkmıyorum dışarı, dokunma bana" şeklinde tepki verdiğini aktarıldı. Hakim ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi ise soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına karar verdi.

Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı

Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, Baba, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski hakim ve savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı - Son Dakika


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