Son Dakika Haberleri: Eski hakime FETÖ'den hapis
Son Dakika Güncel Haber

Eski hakime FETÖ'den hapis

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Hulusi Ceylan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildiAnkara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ceylan ve avukatı katıldı.

Eski hakime FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski hakim Hulusi Ceylan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ceylan ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Ceylan, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Ceylan, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Ceylan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı
235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski hakime FETÖ'den hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]