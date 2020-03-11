Eski hakime FETÖ'den hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski hakime FETÖ'den hapis - Son Dakika

Eski hakime FETÖ'den hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Kayseri hakimi Yahya Kesim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski hakime FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Kayseri hakimi Yahya Kesim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Kesim, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Kesim, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kesim, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kesim'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı

Son Dakika Haberleri
23:50 MUĞLA Türkiye'nin yerli otomobilinin maketi sürücüleri caydıracak
23:50 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi
23:47 Piyanist İdil Biret, Avrasya Filarmoni Orkestrası'yla Zorlu PSM'de konser verdi
23:46 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:46 Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski hakime FETÖ'den hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]