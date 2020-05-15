Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama

6 saat önce

Iğdır Valiliğinden, bir süre önce görevden uzaklaştırılıp "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Safa'nın valilikte tehdit edildiği iddiasına yalanlama, System.String[]

Iğdır Valiliğinden, bir süre önce görevden uzaklaştırılıp "silahlı terör örgütüne üye olduğu" gerekçesiyle tutuklanan eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda Safa'nın valiliğe çağrılarak tehdit edildiği, hakkında hiçbir iddia yokken tutuklandığı iddiaları üzerine basın açıklaması yapılması zarureti doğduğu aktarıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Halfeli Belediye Başkanı, hakkındaki adli soruşturma ve kovuşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alınmış, açığa alma evrakı valiliğimize gönderilmiştir. Halfeli Belediye Başkanı bu kapsamda valiliğe davet edilmiş söz konusu karar ilgili müdürlüğümüzce kendisine tebliğ edilmiştir. İddia edildiği gibi bir görüşme olmamıştır. Görevden uzaklaştırma kararı sonrasında hakkında devam eden soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, Karakoyunlu ilçesine ilişkin de bazı iddialar üzerine de adli makamlarca inceleme başlatıldığı ve konunun valiliğin takibinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aynı sosyal medya paylaşımında geçen diğer asılsız iddialar ile ilgili olarak yasal haklarımız kullanılacaktır. Daha önce de buna benzer maksatlı ve asılsız iddialarla dolu paylaşımlar yapan bu zihniyetin amacı kamuoyunca bilinmektedir. Kıymetli vatandaşlarımızın bu maksatlı paylaşımlara itibar etmeyeceğinden hiç şüphe yoktur."

Hasan Safa "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan tutuklanmıştı

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Mart 2020'de gözaltına alınmıştı.

Safa, jandarmadaki sorgusunun ardından "güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen canlı kalkan eylemlerine katılma", "sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü sahiplenici ve destekleyici paylaşımlar yapma", "örgüt yandaşları tarafından verilen programlara katılma" ve "terör örgütünü övücü nitelikte basın açıklaması yapma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Safa, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan çeşitli soruşturma ve davalar bulunduğu için görevden alınan Safa'nın yerine, Iğdır Valiliğince Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Hasan Safa, Halfeli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:28 Kaynak: AA


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