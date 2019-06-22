Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar
1 saat önce
Yozgat'ta çocuklar, futbol oynamak için mahalledeki boş arsaya evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:25 Kaynak: AA
YOZGAT - Yozgat
'ta çocuklar, futbol oynamak için mahalledeki boş arsaya evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yaptı.
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