Son Dakika Haberleri: Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar
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Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

1 saat önce

Yozgat'ta çocuklar, futbol oynamak için mahalledeki boş arsaya evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yaptı.

YOZGAT - Yozgat'ta çocuklar, futbol oynamak için mahalledeki boş arsaya evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yaptı.
Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:25 Kaynak: AA
yozgat, futbol, Kültür Sanat
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