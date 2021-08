Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen "Yılan Hikayesi", izleyiciyi adeta ekrana kilitliyordu.Meltem Cumbul, Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Emre Kınay gibi oyuncuları bir araya getiren dizideki karakterler, günümüzde bile konuşulmaya devam ediyor. Yapımda polis olmayı hayal eden Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz canlandırıyordu. Yılmaz ise yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor.

"BİR ANDA KENDİMİ DİZİNİN İÇİNDE BULDUM"

Yılan Hikayesi'nin unutulmaz karakterleri arasında yer alan ünlü oyuncu, kariyerinin başlangıcını şöyle anlatıyor; "Doğma, büyüme Ortaköylüyüm. Ortaköy'de de TRT'nin sanatçılarıyla iç içeydim. Orada tanıştıklarım sayesinde 14 yaşındayken TRT'nin Ulus binasında dublaj yaparak bu işe başladım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Bu bir aşktı. Ardından Kadıköy Belediye Tiyatrosu'nun konservatuvarında 4 yıl okudum. Ardından Kanal D'nin radyolarının prodüksiyon müdürlüğünü üstlendim. Sanatçılara remiksler yapıyor ayrıca drive time'da program sunuyordum. Bir sürü tiplemeleri canlandırdığım bir oyunum da vardı. 'Yılan Hikayesi'nin yazarı Tayfun Güneyer, gösterimi izlemiş ve bana gelip 'Seni dizinin 12. bölümüne yazdım' dedi. ve bir anda kendimi dizide buldum."

"SOKAKTA İLK TANINMAM HEYECAN VERİCİYDİ"

"Sokakta ilk tanınmam çok heyecan vericiydi. Televizyondaki sihir başka bir şey. Ekrana geldikten sonra daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Rambo'nun Bruce Willis gülüşü vardı. Onu yapmam için yalvarıyorlardı."

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Ferhat Yılmaz, Rambo Berk karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle dile getiriyor:

"Ben bu karakteri zaten sahnede oynuyordum. Bu rol, çok alkış alıyordu. O yüzden de dizide sevileceğini tahmin ettim. Saf, temiz, inandırıcı ve bizden biriydi. Ama bu kadar büyüyeceğini, star olacağını, tabii ki tahmin etmiyordum. Sevildikçe daha çok rol yazdılar. Her karakterin yanında beni de yazıyorlardı. Bir baktım ki Rambo Berk Topaç, dizinin bütün sahnelerinde olmaya başlamış." Oyuncu, "Nasıl bir setti ve şimdi ile nasıl farklar görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı veriyor: "15-20 sene önceki setlerle şimdi arasında ciddi farklar var. Özellikle saygıyla ilgili. İyi insan mı, işini iyi yapıyor mu? O zamanlar bu tarz detaylar önemliydi. Usta-çırak ilişkisi de çok mühimdi. 'Yılan Hikayesi'nin oyuncu ve hikaye uyumu müthişti. En önemlisi de çok inandırıcıydı. Her şey doğru kurulmuştu. Şimdi 3 nesil, Rambo'yu biliyor. Geçen yıllara kadar Kanal D, her yaz diziyi tekrar yayınlıyordu."

"YILAN HİKAYESİ BİTTİĞİNDE BOŞLUĞA DÜŞTÜK"

Yılmaz, "Yılan Hikayesi" bittiğinde ise çok üzüldüğünü söylüyor:

"Yaşadığımız mahalleyi kaybettik gibi... 4 sene beraberdik, ayrılmak hiç kolay olmadı. Her gün birlikteydik. Üzüldük tabii, boşluğa da düştük. Ondan sonra işlere daha profesyonel bakmaya başladım. Hemen ardından 'Kuzenlerim' dizisi geldi. ve o da bayağı izlendi. O yıllardaki mizah çok değerliydi. Şu an o mizah ve serbestlik yok. İnsanların gülme kalitesi işlerle beraber değişti ve kalitesizleşti."

"70 KİLO VERDİM YELPAZEM GENİŞLEDİ"

Ferhat Yılmaz, uzunca bir süre sonra komedi tarzındaki rollerden sıyrılıp daha dramatik bir oyunculuğun içinde kendini buluyor. Oyuncu, "Sizin komediden sıyrılmanızı sağlayan kilo vermeniz mi yoksa yaş almanız mı oldu?" sorusuna şu yanıtı veriyor:

"Aslına bakarsanız olayın, bunlarla hiç alakası yok. İyi oyuncu olup olmamanızla alakalı, yeteneğinizle ilgili bir şey. TV'deki ilk ciddi karakterim TRT'deki 'Sevda Kuşun Kanadında' dizisindeki emekli albay rolüm. Orada 'Canım benim' sözüm çok ünlendi. Kötü adamdım ama kara mizah yapıyordum. O zaman bayağı kiloluydum. Ardından mide ameliyatı ile 70 kilo verdim. Zayıflayınca da rol yelpazem genişledi. Şimdi 4 nala at binebiliyorum. Atın üzerinde ok ve mızrak atıyorum. Kiloluyken bunları yapamazdım.

Ferhat Yılmaz, 2002 yılında "Cinlerle Periler" dizisinde Gamze Özçelik, Sinem Güven ve Asu Emre ile başrolü paylaştı.

"TÜRKİYE'DE ÖNYARGI İLE GELİYORLAR"

'Bozkır Arslanı Celaleddin' dizisindeki sahnelerde rahat edemezdim. Ağır eğitimlerden geçtik. Oynadığım tüm karakterleri sokaktan alırım. Ama asıl iş hamurunuzla alakalı bir şey. Hamurunuz sağlam değilse, isterse yüzünüz değişsin, isterseniz yaş alın hiçbir şeyin önemi olmuyor. Türkiye'de önyargı ile geliyorlar. Kilolu kişi sadece komik şeyleri oynar gibi. Sevda Kuşun Kanadında dizisinde onu kırdım. Çünkü yönetmen beni o role istemişti."

Oyuncu, "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde rol alıyor.

"3 NESİL BU KARAKTERİ BİLİYOR"

47 yaşındaki Ferhat Yılmaz, İstanbul'da yaşıyor ve oyunculuğa devam ediyor. Yılmaz, Rambo Berk karakterinin sinema filmini çekeceklerini söylüyor: "Çok komik iki ayrı hikayemiz var. Filmlerin adı 'Tibet Öküzü' ve 'Fenomen'. İkisi de '20 yıl sonra' diye başlıyor. Aksiyon, ajan ve komedinin bir arada olduğu işler. Pandemi bizi durdurdu. Ama yapacağız bu projeyi. Müşterisi hazır bir iş. 3 nesil bu karakteri biliyor. Sinemaya gidip bizim çektiğimiz filmi izleyeceklerini düşünüyorum. Diziden başka birileri olmayacak. En fazla Meltem (Cumbul), geçerken 'Ben seni bir yerden hatırlıyorum' der."

"OĞLUM DA İZİMDEN GİDİYOR"

Oyuncu, Duru Tiyatro'da provalarına devam ettikleri bir oyunu olduğunu ve Uçankuş TV'de de Engin Avcı ve Arzu Yanardağ'la 'İlişkilerin Matematiği' isimli bir televizyon programına başlayacağını söylüyor: "İnsan hayatını inceleyen hem düşündüren hem de güldüren bir realty şov." Yılmaz ayrıca 16 yaşındaki oğlu Poyraz'ın da izinden gittiğini ve oyunculuk yapmaya başladığını belirtiyor: "Poyraz, 9-10 yıldır Emre Kınay'ın tiyatrosunda yetişiyor. 3-4 yıldır da sahneye çıkıyor. Şimdiki dizi oyuncuları tiyatro sahnesine hiç çıkmamıştır. Ama Poyraz mutfakta yetişiyor."