Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde - Son Dakika
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Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde

02.05.2023 08:50
Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde

Ailesiyle birlikte Kıbrıs'a gitmek isterken pasaportuna el konan ve yurt dışına çıkış yasağı tebliğ edilen Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla yaşanan olayın ardından ilk kez konuştu. "Yurt dışına mı kaçacaktınız?" sorusu yöneltilen Atilla, "Kaçacak olsaydım Kıbrıs'a gitmem. Kaçmamı gerektiren bir şeyim olmadı ki. Öyle bir derdim olsa devlette çalışmayı bırakmam" yanıtını verdi.

Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla, dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gitti. Buradan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek isteyen Atilla, pasaportu kontrolünden geçerken hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu fark edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, Atilla'yı pasaportuyla birlikte havalimanı içindeki polis merkezine götürdü. Burada Atilla'ya hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.

"HERHALDE DEVLET BİR AÇIKLAMA YAPAR"

Yaşanan olayın ardından ilk kez konuşan Hakan Atilla, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi. Olayın nedeniyle ilgili tahmini sorulan Atilla, "'Acaba' diyorum, yurtdışına çıkmayayım, olur da yurt dışında birileriyle bir şey yaparım diye endişe edip tedirgin olan mı oldu? Yoksa yurt dışına çıkar, gene bir yerde bir şey olur, uğraşmayalım diye işgüzarlık yapan mı oldu? Yoksa sevmeyen, ayağına bastığımız birileri bu çıkmasın, elimizin altında kalsın mı dedi? Herhalde devlet bir açıklama yapar" diye konuştu.

"KAÇACAK OLSAYDIM KIBRIS'A GİTMEM"

Kararın İçişleri Bakanlığı tarafından alındığını öne süren Atilla, "Yurt dışına mı kaçacaktınız?" sorusuna ise "Kaçacak olsaydım Kıbrıs'a gitmem. Kaçmamı gerektiren bir şeyim olmadı ki. Öyle bir derdim olsa devlette çalışmayı bırakmam" yanıtını verdi.

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Pasaportuna el konulan Hakan Atilla'dan 'Yurt dışına mı kaçacaktınız?' sorusuna yanıt Pasaportuna el konulan Hakan Atilla'dan 'Yurt dışına mı kaçacaktınız?' sorusuna yanıt

İstanbul Havalimanı, Hakan Atilla, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde - Son Dakika
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