Son Dakika Haberleri: Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de...
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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de...

23 dakika önce

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de..., System.String[]
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderilmek üzere ABD'de tutulduğu gözaltı merkezinden havalimanına transfer edildi.
Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:15 Kaynak: AA
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