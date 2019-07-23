Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı...
1 saat önce
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
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