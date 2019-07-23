Son Dakika Haberleri: Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı...
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Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı...

1 saat önce

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı..., System.String[]
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ın, ABD'de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
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