Son Dakika Haberleri: Eski Hamas yetkilisi Meşal'den Mursi için taziye mesajı
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Eski Hamas yetkilisi Meşal'den Mursi için taziye mesajı

14 dakika önce

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına taziye dileklerini iletti.

Eski Hamas yetkilisi Meşal'den Mursi için taziye mesajı, System.String[]
Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına taziye dileklerini iletti.
Hamas'ın resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki taziye çadırını ziyaret eden Meşal'in, Muhammed Mursi'nin ailesi, evlatları, eşi, kardeşleri ve Mısır halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
Açıklamasında, merhum cumhurbaşkanının, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi karşısındaki tutumundan övgüyle söz eden Meşal, şunları ifade etti:
"Mursi, İslam ümmetinin meselelerini müdafaa etti. Bugün onu kaybettik. Mursi, her daim Filistin'i savunan büyük bir adamdı. Cumhurbaşkanı olmadan önce ve milletvekili iken Filistin halkının mücadelesi, kararlılığı ve direnişi doğrultusunda yanında oldu."
Meşal, Mursi'nin batının, "Gazze Şeridi'nin Mısır'a ilhakına" ilişkin önerisini reddettiğini anımsattı.
Mursi'nin yaşamı boyunca "Filistin'i satmadığına" işaret eden Meşal, Mursi'nin her zaman değerli ve ilkeleri olan biri olduğunu, konumunun onun fıtratı, tevazusu ve anlayışında bir değişiklik meydana getirmediğini vurguladı.
Katar'ın başkenti Doha'da Muhammed Mursi için taziye çadırı kurulmuştu. Taziye çadırını Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Meşal'in yanı sıra çok sayıda din adamı ziyaret etmişti.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:47 Kaynak: AA
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