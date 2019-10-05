Son Dakika Haberleri: Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı
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Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı

1 saat önce

Eski 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunun 50 TL'lik yeni pullarla değişimi için tanınan süre 31 Ekim'e uzatıldı.

Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı, System.String[]

Eski 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunun 50 TL'lik yeni pullarla değişimi için tanınan süre 31 Ekim'e uzatıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46 
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