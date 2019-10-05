Eski harç pullarının değiştirilmesinde süre uzatıldı
1 saat önce
Eski 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunun 50 TL'lik yeni pullarla değişimi için tanınan süre 31 Ekim'e uzatıldı.
Eski 15 TL'lik yurt dışı çıkış harç pulunun 50 TL'lik yeni pullarla değişimi için tanınan süre 31 Ekim'e uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:46
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor Yurt dışı çıkış harç pullarının değişim süresi 31 Ekim'e uzatıldı Antalyalı çiftçinin kalp şeklinde ürettiği armuda sevgililer yoğun ilgi gösteriyor