Son Dakika Haberleri: Eski Hastane Bahçesindeki Yangın Korkuttu

Eski Hastane Bahçesindeki Yangın Korkuttu

1 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde eski hastane binası bahçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Eski Hastane Bahçesindeki Yangın Korkuttu, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde eski hastane binası bahçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl yeni binasına taşınan eski Kozan Devlet Hastanesi binası bahçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi üzerine eski hastane bahçesindeki ağaçlar yanmaya başladı. Hemen yan taraftaki yeni hastane binasında bulunan hastane güvenlik görevlileri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kozan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaresizce Evlerinin Yanışını İzleyen Aile Yürekleri Burktu Hem Annelik Yapıyorlar Hem de Yangına Koşuyorlar

Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Hastane Bahçesindeki Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]