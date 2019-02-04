Son Dakika Haberleri: Eski Hastane Binası Yeşil Alan Olacak

Eski Hastane Binası Yeşil Alan Olacak

1 saat önce

Siirt Milletvekili Osman Ören, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilen eski Siirt Devlet Hastanesi arsasının yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.

Eski Hastane Binası Yeşil Alan Olacak, System.String[]
Siirt Milletvekili Osman Ören, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilen eski Siirt Devlet Hastanesi arsasının yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.

Ören, Siirt Tıp Fakültesi'nin şehir merkezinde yapılmasının en isabetli karar olacağını ve buna yönelik yer arayışlarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Merkez başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde seçimi kazanmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşların teveccühüyle karşılaşıyoruz. TOKİ'ye devredilen eski devlet hastanesi alanı, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak düzenlenecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: AA

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