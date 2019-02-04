Eski Hastane Binası Yeşil Alan Olacak
1 saat önce
Siirt Milletvekili Osman Ören, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilen eski Siirt Devlet Hastanesi arsasının yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.
Siirt Milletvekili Osman Ören
, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devredilen eski Siirt Devlet Hastanesi
arsasının yeşil alan olarak düzenleneceğini söyledi.
Ören, Siirt Tıp Fakültesi'nin şehir merkezinde yapılmasının en isabetli karar olacağını ve buna yönelik yer arayışlarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Merkez
başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde seçimi kazanmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyaret ettiğimiz vatandaşların teveccühüyle karşılaşıyoruz. TOKİ'ye devredilen eski devlet hastanesi alanı, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak düzenlenecek."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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