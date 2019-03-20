Son Dakika Haberleri: Eski Hastane Binasında Yangın

Eski Hastane Binasında Yangın

53 dakika önce

Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Eski Hastane Binasında Yangın, System.String[]
Ali LEYLAK- ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:13 Kaynak: DHA

DHA, İtfaiye, Güncel
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