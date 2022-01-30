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Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı

30.01.2022 16:30
Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 3 aylık evli Şevval Abanoz'un (21) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, evinin yakınındaki eski hastane binasının 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 3 aylık evli Şevval Abanoz'un (21) cenazesi memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Eşi Samet Abanoz ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şevval Abanoz'un babası Uğur Kutlu, "Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz 'kızımızın durumu nasıl, darp var mı' diye sürekli görüntülü konuşuyorduk" dedi.

Olay, cuma gecesi Polatlı'nın Şehitlik Mahallesi'nde kullanılmayan eski hastane binasında meydana geldi. Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre, oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Şeval Abonuz'un cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından dün akşam memleketi Kırıkkale'de gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında eşi Samet Abanoz'un ifadesi alındı. Samet Abanoz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'Öte yandan Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Kırıkkale'deki evlerinde taziyeleri kabul etti. Baba Uğur Kutlu, olayın peşini bırakmayacaklarını ve takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Damadımızın asabi olduğunu biliyorduk. Biz sürekli çocuğumuzla  telefonla görüntülü konuşmaya çalışıyorduk. Kızımızda herhangi bir şey var mı, o günkü durumu nasıl, bir darp gibi bir şey var mı diye. Daha çok konuşmaya çalışıyordum kızımla, bir sıkıntın var mı' diye soruyordum, 'iyiyim baba' diyordu. Şahit olduğumuz hakaretli konuşmaları oldu. Kızımıza bunu sorduğumuzda 'ilk kez oldu' demişti, biz tepki göstermeyelim diye" dedi.'OTOPSİ RAPORUNDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK'

Anne Gamze Kutlu, kızının intihar ettiğini inanmadığını söyleyerek, "Görgü tanığı var mı kendini attığına dair, bir kamera kaydı varsa böyle bir şey söylenir. Ben şu anda inanmıyorum böyle bir şeye. Otopsi raporu çıkacak, o raporda her şey ortaya çıkacak. Ben otopsi raporuna, devletimin hakimlerine, savcılarına güveniyorum. Benim çocuğumun başına bir iş getirdilerse kanı yerde kalmayacak. Kadın cinayetlerine 'dur' diyelim artık. Komşuları orada bana, 'Eğer kızınıza bir şey olursa şahitlik yaparız"dediler. Hepsini bekliyorum. Belki de orası terk edilmiş bir yer olduğu için benim çocuğumu oraya götürdü. Ben bunun hesabını istiyorum. Oraya ne zaman gelinmiş, ne zaman gidilmiş hangi saatlerde o caddelerden girilmiş, çıkılmış ben bunu araştıracağım" diye konuştu.


Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı
Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı
Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı
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Kırıkkale, Hastane, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski hastane binasından düşerek ölen Şevval, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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