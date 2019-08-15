Eski hastanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Mahallesi'nde bulunan hastanenin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü.

Aynı depoda daha önce de 4 kez yangın çıktığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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