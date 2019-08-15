Son Dakika Haberleri: Eski hastanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Eski hastanenin deposunda çıkan yangın söndürüldü

59 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan eski Ruh ve Sinir Hastalık Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hastane Mahallesi'nde bulunan hastanenin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü.
Aynı depoda daha önce de 4 kez yangın çıktığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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