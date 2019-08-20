Eski Hava Kuvvetleri personeli 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
20 dakika önce
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı
personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59
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