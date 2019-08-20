Son Dakika Haberleri: Eski Hava Kuvvetleri personeli 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
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Eski Hava Kuvvetleri personeli 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

20 dakika önce

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Eski Hava Kuvvetleri personeli 15 kişi FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:59 
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