Eski havaalanı pilot eğitim merkezi oluyor - Son Dakika
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Eski havaalanı pilot eğitim merkezi oluyor

6 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan ve pilot eğitim merkezi olarak hizmet verecek eski havaalanı arazisinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Eski havaalanı pilot eğitim merkezi oluyor, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan ve pilot eğitim merkezi olarak hizmet verecek eski havaalanı arazisinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Cihadiye Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 dönümlük arazinin 5+5 yıllığına pilot yetiştirmek üzere sivil havacılık kulübüne kiralanmasının ardından alanda pist yenileme çalışması başladı.

Çalışmalar kapsamında mevcut 800 metrelik pistin boyu 1095 metreye, genişliği ise 25 metreye çıkarıldı.

Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, yenileme faaliyetinin kısa sürede bitirileceğini söyledi.

Havaalanının 2. Dünya Savaşı'nda yapılıp kullanıldığını ancak o günlerden bugüne atıl kaldığını anlatan Övün, alanın sivil havacılık kulübünce kiralandığını, buranın yurt dışından ve yurt içinden pilot yetiştirmek için kullanılacağını belirtti.

Tesisin hayata geçmesiyle ülkenin döviz kazanacağını ifade eden Övün, "Dünyanın pilotunu Pamukova'da yetiştireceğiz. Almanya'da Türk iş adamının yapmış olduğu uçak ilk defa bu havaalanında kullanılacak. İlçemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca sivil havacılık festivallerinin de burada yapılması planlanıyor. Hummalı bir çalışma var. Bu hızla gidilirse Mart 2020'de ilk uçak inecek." dedi.

Pamukova, Sakarya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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