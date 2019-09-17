Eski HAVAŞ müdürüne FETÖ'den hapis

Karara göre sanık Döner'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Döner, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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