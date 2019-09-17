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Eski HAVAŞ müdürüne FETÖ'den hapis

42 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski HAVAŞ Yer Hizmetleri Müdürü Mustafa Döner, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HAVAŞ müdürüne FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski HAVAŞ Yer Hizmetleri Müdürü Mustafa Döner, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Döner ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Döner, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Döner, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Karara göre sanık Döner'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mustafa Döner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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