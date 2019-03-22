Son Dakika Haberleri: Eski Havelsan Mühendislerine Fetö Operasyonu

Eski Havelsan Mühendislerine Fetö Operasyonu

1 saat önce

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.

Eski Havelsan Mühendislerine Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 18 eski HAVELSAN mühendisinden 8'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savunma sanayi şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN adına alınıp kullanmaları için verilen GSM hatlarına ByLock yükledikleri belirlenen 18 mühendis hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin soruşturma nedeniyle kurumla ilişkilerinin kesildiği kaydedilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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