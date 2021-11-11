Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yıldırım, çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım , "terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandı, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül 'ün danışmanı Mustafa Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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