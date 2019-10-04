Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edildi
1 saat önce
Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından cezaevinden tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:03
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