Son Dakika Haberleri: Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edildi
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Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edildi

1 saat önce

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından cezaevinden tahliye edildi.

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Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından cezaevinden tahliye edildi.

Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi, Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:03 
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