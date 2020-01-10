Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası

6 saat önce

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, "silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'e 7,5 yıl hapis cezası, System.String[]

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, "silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanık Demirel, tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmak istemediğini bildirdi, salonda sanığın avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Demirel'in cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Demirel'in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğunun hukuki olmadığını ileri sürerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Demirel'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına, "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı yasaya muhalefet" ile "halkı kin ve alenen tahrik etmek" suçlarından ise beraatine karar verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Çağlar Demirel, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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