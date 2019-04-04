Son Dakika Haberleri: Eski Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkındaki Dava

Eski Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkındaki Dava

1 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Eski Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkındaki Dava, System.String[]
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.

Sanık avukatı, birleşen dosyalar nedeniyle müvekkilinin, daha geniş savunma yapmak için duruşmaya katılma talebinin olduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi talebi reddederek, duruşmanın daha güvenli olması için Demirtaş'ın bir sonraki celseye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önündeki mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" suçlamasıyla da Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Demirtaş ve avukatlarının talebi üzerine dava dosyaları birleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:35 Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Mersin, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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