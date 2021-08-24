Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın - Son Dakika

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Türkiye siyasetine ve muhalefetin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HDP, ERDOĞAN İLE MASAYA OTURUR MU?

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Demirtaş, HDP'nin Erdoğan ile masaya oturup oturmayacağı ile ilgili soruyu, "HDP'nin Erdoğan ile masaya oturup oturmayacağının cevabını eş genel başkanlarımız verdiler zaten. Bir yandan, biz binlerce HDP'li hapisteyiz ve hapishanede oturacak bir masa yoktur. Demokratik siyasette olan kişiler açısından masa hapishanede olamaz. Masa, ancak özgür koşullarda olabilir. Hapishaneler bizim açımızdan ancak direnme alanları olabilir, pazarlık malzemesi olamaz" diye yanıtladı.

MUHALEFETE MARCAO ÖRNEĞİ

Muhalefetin 'yapması gerekenler' konusunda ilginç bir örnek veren Demirtaş, "Çalışıyorlar, koşturuyorlar, ter döküyorlar, çabalıyorlar ama ortaya takım oyunu koyamıyorlar ve en önemlisi, gol atamıyorlar. Önce takım olmaları, sonra da bir golcü bulup onu yavaş yavaş öne çıkarmaları, ona bol bol pas vermeleri ve elbette gol atmaları gerekiyor. Bir de muhalefetin kendi arasında, Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar :) Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte, Edirne Cezaevi'nden herkese en sıcak selamlarımızı gönderiyor, özgür günlerde buluşmayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLER HİÇBİR PARTİNİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"

Açıklamasının devamında seçimin kaderini HDP ve ağırlıklı olarak Kürtler belirleyeceğini savunan Demirtaş, şöyle devam etti: "Bu bir gerçeklik ve çok şükür ki HDP ve Kürtler demokrasiden yanadır. İşte bu durum Türkiye için, cumhuriyetin demokratikleşmesi için bir şanstır. Kürtler, HDP dahil hiçbir partinin -tabiri caizse- tapulu malı değildir. Kürtler'i kazanmak isteyen her parti kendi siyasi programını sunar, ikna ederse de kazanır. Fakat unutulmasın ki Kürtler çok politiktir. Dahası, Türkiye seçmeninin çoğu çok bilinçli."