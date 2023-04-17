Demirtaş Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bulunduğu Oy Pusulasını Paylaştı: "Matematik Açısından Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası Aslında Böyle. Lütfen... - Son Dakika
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Demirtaş Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bulunduğu Oy Pusulasını Paylaştı: "Matematik Açısından Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası Aslında Böyle. Lütfen...

17.04.2023 18:04
Demirtaş Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bulunduğu Oy Pusulasını Paylaştı: "Matematik Açısından Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası Aslında Böyle. Lütfen...

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının montajlanmış bir fotoğrafını, “Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende” mesajıyla paylaştı. Montajlı görselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bir fotoğrafının yer aldığı oy pusulası bulunuyor.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak dört adayın bulunduğu oy pusulasının montajlanmış bir fotoğrafını, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" mesajıyla paylaştı. Montajlı görselde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bir fotoğrafının yer aldığı oy pusulası bulunuyor.

Halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasının montajlanmış bir fotoğrafını, avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabından bugün paylaştı. Oy pusulasında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dışında kalan diğer üç adayın yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ayrı fotoğrafı yer aldı. Demirtaş, Yeşil Sol Parti'yi etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle. Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende."

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında sırasıyla Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bulunduğu Oy Pusulasını Paylaştı: 'Matematik Açısından Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası Aslında Böyle. Lütfen... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirtaş Sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Bulunduğu Oy Pusulasını Paylaştı: "Matematik Açısından Cumhurbaşkanlığı Oy Pusulası Aslında Böyle. Lütfen... - Son Dakika
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