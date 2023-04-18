Selahattin Demirtaş: "Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: 'Selo'yu hapiste tutacağım.' Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Demirtaş, "21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: 'Selo'yu hapiste tutacağım.' Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" ifadelerini kullandı.