Selahattin Demirtaş: "Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım" - Son Dakika
Üye Girişi

Selahattin Demirtaş: "Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım"

18.04.2023 15:41
Selahattin Demirtaş: "Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: ‘Selo'yu hapiste tutacağım.’ Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: 'Selo'yu hapiste tutacağım.' Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Demirtaş, "21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: 'Selo'yu hapiste tutacağım.' Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2  yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez Demirtaş'ın açıkladığı oy pusulası, Sinan Oğan'ı sinirlendirdi: Senin aklın bu işlere ermez Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken seçim yorumu: İlk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken seçim yorumu: İlk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır, parlamentoda da çoğunluğu alır

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş: 'Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım' - Son Dakika


Son Dakika
16:03 Tekneyle gezen turistlerin dikkatini çekti, adaya giden ekipler bir kadının cansız bedenine rastladı
16:04 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine rahatsızlık geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
16:04 6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti
15:59 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine kalp spazmı geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
15:58 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?
15:48 Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı
15:42 Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
15:35 Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
15:37 Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica getirildi! İşte Hırvat çalıştırıcının Karadeniz ekibine maliyeti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 16:44:46. #1.12#
SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş: "Sen Doları 5 Tl, Soğanı, Ekmeği 1 Tl, Eti 50 Tl, Enflasyonu Yüzde 2 Yap; Sana Söz, Ben Kendimi Hapiste Tutacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement