Tutuklu Selahattin Demirtaş, Elazığ'daki afişlere tepki gösterdi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ programı öncesinde kentteki reklam panolarına asılan korsan afişlere ilişkin avukatları aracılığıyla açıklama yaptı.

Tutuklu olan Demirtaş'ın sosyal medya hesabında bugün paylaşılan açıklama şöyle:

"Halkın açlığı, yoksulluğu, işsizliği iktidarın umurunda değil. Onlar, ballı maaşlarının, koltuklarının ve hesap verecekleri suçlarının telaşındalar. Bunun için de her türlü ayrımcılığı ve provokasyonu yapmaktan çekinmiyorlar maalesef.

"TÜM HALKIMIZ SAĞDUYULU DAVRANACAK VE BU PROVOKASYONLARA ASLA ALET OLMAYACAKTIR"



Ancak Elazığlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm halkımız, sağduyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır. Buradan memleketime, Elazığ'a özel selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

Öte yandan dün akşam Elazığ'a gelen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözünün olduğu pankartının önünde poz vermişti.

İşte Elazığ'da afişlere konan CHP'lilerin sözleri: